Власти Перми назвали 32 торговых центра, которые закроются на выходные Некоторые из них прекращали работу уже в минувшие субботу и воскресенье Поделиться Поделиться Твитнуть

Торговые центры будут закрыты

Константин Долгановский

Стал известен полный список торговых центров Перми, которые должны приостановить свою работу в выходные дни.

Новые ограничительные меры были приняты краевым оперштабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в перечень попали 32 ТРК и ТЦ города:

- ТЦ «Алмаз», ул. Куйбышева, 37;

- ТЦ «Айсберг», ул. Попова, 16;

- ТЦ «Айсберг Modern», ул. Попова, 22;

- гипермаркет «Евразия», ул. Героев Хасана, 56;

- ТЦ «Домино», ул. Куйбышева, 85а;

- ТЦ «Земляника», пр. Парковый, 17;

- ТЦ «Звезда», ул. Газеты «Звезда», 13;

- ТЦ «Кит на Гайве», ул. Писарева, 29а;

- ТЦ «КИМ, 75», ул. КИМ, 75;

- ТРК «Колизей Atrium», ул. Ленина, 60;

- ТРК «Колизей Cinema», ул. Куйбышева, 16;

- ТЦ «Лето», ул. Докучаева, 50л;

- гипермаркет «Леруа Мерлен», шоссе Космонавтов, 164б;

- ТЦ «Луч», ул. Куйбышева, 147;

- ТЦ «Моби Дик», ул. Екатерининская, 105, 109а;

- мебельный центр «Мебелёво», ул. Энергетиков, 37;

- ТЦ «Мачта», ул. Маршрутная, 9;

- ТЦ «Новая Столица», ул. Мира, 37;

- ТДЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9;

- гипермаркет «Радуга», ул. 1-я Красноармейская, 6;

- ТРЦ «Планета», шоссе Космонавтов, 162б;

- ТРК «Семья», ул. Революции, 13;

- ТРК «Столица», ул. Мира, 41/1;

- ТЦ «Семь пятниц», ул. Революции, 60/1;

- ТЦ «Семь чудес», ул. Автозаводская, 23;

- ТРК «СпешиLove», ул. Спешилова, 114;

- ТЦ «Универсам», ул. Борчанинова, 13;

- ТЦ «ЦУМ», ул. Ленина, 45;

- ТД «Чкалова, 9», ул. Чкалова, 9д;

- ТЦ «Чкаловский-Закамск», ул. Магистральная, 89;

- ТЦ «Шоколад», ул. Героев Хасана, 105а;

- стройгипермаркет Castorama, ул. 2-я Казанцевская, 11.

Список опубликован на сайте 59.ru.

Напомним, согласно решению оперштаба на выходные закрываются ТЦ и ТРК площадью более 8 тыс. кв. м не только в Перми, но и в Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском.

Предприниматели говорят, что эта мера может больно ударить по бизнесу, поскольку в выходные выручка больше в два—пять раз, а в конечном итоге спровоцирует общую нестабильность на рынке коммерческой недвижимости.

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