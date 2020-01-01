Власти Перми назвали 32 торговых центра, которые закроются на выходные
Некоторые из них прекращали работу уже в минувшие субботу и воскресенье
Стал известен полный список торговых центров Перми, которые должны приостановить свою работу в выходные дни.
Новые ограничительные меры были приняты краевым оперштабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Всего в перечень попали 32 ТРК и ТЦ города:
- ТЦ «Алмаз», ул. Куйбышева, 37;
- ТЦ «Айсберг», ул. Попова, 16;
- ТЦ «Айсберг Modern», ул. Попова, 22;
- гипермаркет «Евразия», ул. Героев Хасана, 56;
- ТЦ «Домино», ул. Куйбышева, 85а;
- ТЦ «Земляника», пр. Парковый, 17;
- ТЦ «Звезда», ул. Газеты «Звезда», 13;
- ТЦ «Кит на Гайве», ул. Писарева, 29а;
- ТЦ «КИМ, 75», ул. КИМ, 75;
- ТРК «Колизей Atrium», ул. Ленина, 60;
- ТРК «Колизей Cinema», ул. Куйбышева, 16;
- ТЦ «Лето», ул. Докучаева, 50л;
- гипермаркет «Леруа Мерлен», шоссе Космонавтов, 164б;
- ТЦ «Луч», ул. Куйбышева, 147;
- ТЦ «Моби Дик», ул. Екатерининская, 105, 109а;
- мебельный центр «Мебелёво», ул. Энергетиков, 37;
- ТЦ «Мачта», ул. Маршрутная, 9;
- ТЦ «Новая Столица», ул. Мира, 37;
- ТДЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9;
- гипермаркет «Радуга», ул. 1-я Красноармейская, 6;
- ТРЦ «Планета», шоссе Космонавтов, 162б;
- ТРК «Семья», ул. Революции, 13;
- ТРК «Столица», ул. Мира, 41/1;
- ТЦ «Семь пятниц», ул. Революции, 60/1;
- ТЦ «Семь чудес», ул. Автозаводская, 23;
- ТРК «СпешиLove», ул. Спешилова, 114;
- ТЦ «Универсам», ул. Борчанинова, 13;
- ТЦ «ЦУМ», ул. Ленина, 45;
- ТД «Чкалова, 9», ул. Чкалова, 9д;
- ТЦ «Чкаловский-Закамск», ул. Магистральная, 89;
- ТЦ «Шоколад», ул. Героев Хасана, 105а;
- стройгипермаркет Castorama, ул. 2-я Казанцевская, 11.
Список опубликован на сайте 59.ru.
Напомним, согласно решению оперштаба на выходные закрываются ТЦ и ТРК площадью более 8 тыс. кв. м не только в Перми, но и в Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском.
Предприниматели говорят, что эта мера может больно ударить по бизнесу, поскольку в выходные выручка больше в два—пять раз, а в конечном итоге спровоцирует общую нестабильность на рынке коммерческой недвижимости.
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