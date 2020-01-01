На выходные закрывают ТРК, Пермский международный марафон переносят Краевой оперштаб ввёл новые ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня краевой оперштаб решил ввести в Прикамье дополнительные ограничения, направленные на борьбу с COVID-19.

Так, по субботам и воскресеньям приостанавливается деятельность крупных торгово-развлекательных центров общей площадью более 8 тыс. кв. м, а также всех находящихся в них организаций (кинотеатров, фуд-кортов, организаций общественного питания, оказывающих услуги с условием доставки либо самовывоза, за исключением организаций, осуществляющих торговлю продовольственными товарами).

Данная мера распространяется на торгово-развлекательные комплексы в Перми, Березниках, Соликамске, Кунгуре и Чайковском.

Так, в Перми, например, под ограничение попадают ТРЦ «Планета» (150 тыс. кв. м), ТРК «Семья» (75 тыс. кв. м), «СпешиLove» (75 тыс. кв. м), «Столица» (32 тыс. кв. м) , «Колизей Синема» (30 тыс. кв. м), «Колизей Атриум» (28 тыс. кв. м) и др.

Второе решение оперштаба — приостановить работу по оказанию экскурсионно-прогулочных услуг на маршрутах внутреннего водного транспорта продолжительностью менее 24 часов.

Оперштаб также поручил организаторам Пермского международного марафона 4 сентября, перенести мероприятие в связи со сложной эпидемической ситуацией. О дате переноса и сопутствующих оргмоментах будет сообщено дополнительно.

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