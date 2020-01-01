Анна Брюханова От рассвета до заката Как торговые центры адаптируются к новым ограничениям Поделиться Поделиться Твитнуть

«Леруа Мерлен» (шоссе Космонавтов, 164б) увеличил время работы по будням.

Олег Антонов

С 7 августа ТЦ и ТРК общей площадью более 8 тыс. кв. м в крупных городах Пермского края прекратили работу по выходным дням. Таково решение регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. По прогнозам экспертов, нововведение пагубно отразится на доходности торговых центров. Но руководство некоторых ТЦ не только подсчитывает убытки, но и пытается всеми средствами уменьшить потери. Как именно, выяснил «Новый компаньон».

Представители строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» (шоссе Космонавтов, 164б), например, решили, что частично нивелировать потери можно, увеличив время работы по будням. Поэтому с понедельника, 9 августа, магазин работает с 07:00 до 00:00, то есть открывается на час раньше и закрывается на час позже.

По словам источника «Нового компаньона», в «Леруа Мерлен» также рассматривают возможность организации выдачи товаров по выходным в закрытом магазине. И даже готовы на субботу и воскресенье сокращать торговую площадь до 8 тыс. кв. м, одновременно ограничивая трафик покупателей.

В ТРЦ «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) сообщили, что также рассматривали вариант с увеличением продолжительности работы, однако посчитали такое решение неэффективным. При изменении графика работы ТРЦ необходима комплексная кампания по информированию посетителей, а это ресурсозатратно, пояснили в магазине. Изменение режима работы ТРЦ «Планета» будет экономически обоснованно, если введённые ограничения сохранятся на продолжительный срок. Пока же в руководстве торгового центра рассчитывают, что часть трафика с выходных дней перераспределится на будни.

В стройгипермаркете Castorama (ул. 2-я Казанцевская, 11) «Новому компаньону» сообщили, что рассмотрят вопрос об увеличении часов работы по будням, если почувствуют в этом потребность, то есть когда клиенты обратятся к ним с таким предложением.

А в ТРК «Столица» (ул. Мира, 41/1) и ТЦ «Новая столица» (ул. Мира, 37) режим работы некоторых торговых точек уже изменился. Так, например, магазин российского бренда Gloria Jeans продлил свой рабочий день на час.

По словам заместителя директора ООО «УК Столица» Анастасии Долматовой, было бы правильным не менять часы работы, а добиться отмены такой «бессмысленной и малоэффективной меры» борьбы с распространением коронавируса, как закрытие по выходным крупных ТЦ:

«Крупные торговые центры, такие как «Столица», полностью соблюдают противоковидные протоколы. Мы вынуждены нести большие издержки на дезинфицирующие средства и дополнительные маски для покупателей. В то же время в маленьких магазинах за соблюдением ограничительных мер следят не так тщательно. Честно говоря, я не верю, что данная мера приведёт к снижению уровня заболеваемости. Была идея ввести QR-коды для посещения ТЦ. Во многих странах поступают таким же образом: в крупные объекты пускают после предъявления QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесённый COVID-19. Мы бы скорее предпочли такой вариант, гарантирующий сохранение выручки за выходные хотя бы частично. Сейчас мы вынуждены закрыть всё, кроме продуктовых магазинов. Таких же послаблений, как весной прошлого года, нет».

Замдиректора сомневается, что власти готовы покрыть расходы за нерабочие дни, и сообщила, что НКО от Пермского края уже направили обращение губернатору с просьбой отменить нововведения.

«Если решение оперштаба не отменят, мы готовы подавать иск», — отметила Анастасия Долматова.

Напомним, в ближайшие выходные только в Перми не будут работать 32 торговых центра.

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