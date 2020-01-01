Елена Синица «Новые люди» определились с кандидатами в Госдуму от Пермского края Утвердили и кандидатов в объединённую региональную группу от Пермского края и Удмуртии Поделиться Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 4 июля, состоялся третий съезд партии «Новые люди», на котором выдвинули кандидатов в Госдуму.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе партии, по округу №58 выдвинули директора бизнес-центра Like Дениса Шитова, по округу №59 — руководителя ООО «Химические технологии» Алексея Ивчанского, по округу №60 — директора Центра компетенций «Фотоника» Сергея Исаева, по округу №61 — предпринимателя Алексея Овчинникова.





Объединённую региональную группу от Пермского края и Удмуртии возглавили предприниматели Артём Морозов, Денис Шитов и Павел Берлинский.





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