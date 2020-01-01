Евгения Пастухова журналист Ставки сделаны «Единая Россия» определилась с главными претендентами на мандаты Поделиться Поделиться Твитнуть

Егор Алеев

ИТАР-ТАСС

Предварительное голосование партии «Единая Россия» прошло по заданному сценарию. Кандидаты, на которых делала ставку администрация губернатора, одержали победу и в списках, и по одномандатным округам. «Свободными» остались в основном мандаты в Пермскую гордуму: в трёх округах партия выставила слабых кандидатов, которым, вероятно, уготована роль «техников». Эксперты говорят, что проверка мобилизационного ресурса состоялась и краевые политадминистраторы доказали Кремлю, что способны добиться достаточной управляемости.

Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая. По словам секретаря реготделения партии Вячеслава Григорьева, проголосовали 115 294 человека. «В некоторых территориях края проголосовали более 10% избирателей, в среднем по краю — примерно 6%», — отметил он.

Госдума

Главной интригой прошедших праймериз, пожалуй, был исход битвы двух бывших глав Перми и действующих депутатов Госдумы в округе №58. Впрочем, интрига довольно условная: Игорь Шубин одержал убедительную победу, набрав 11,9 тыс. голосов. Его конкурент и коллега по парламенту Игорь Сапко занял второе место с результатом 7,4 тыс. голосов. На третьем месте — актёр сериала «Реальные пацаны», депутат Осинской думы Армен Бежанян (5 тыс. голосов).

В округе №59 победил депутат заксобрания и советник губернатора Роман Водянов (26,4 тыс. голосов, и это рекорд на праймериз среди кандидатов-одномандатников в Госдуму). Действующий депутат от округа Алексей Бурнашов набрал почти в 10 раз меньше голосов — 2,8 тыс. В округах №60 и 61 конкуренции не было. Депутат Госдумы от округа №60 Дмитрий Скриванов занял первое место с 21,9 тыс. голосов, в округе №61 депутат заксобрания Ирина Ивенских набрала 24,9 тыс. голосов.

Первая тройка списка партии на выборах в Госдуму будет выглядеть так: IT-предприниматель Антон Немкин (49,8 тыс. голосов), Игорь Сапко (38,6 тыс. голосов), Роман Водянов (25,6 тыс. голосов). В пятёрку также вошли депутат Законодательного собрания и бывший вице-премьер Ирина Ивенских (18 тыс. голосов) и Армен Бежанян (9,3 тыс. голосов). Действующие парламентарии Игорь Шубин и Дмитрий Сазонов заняли шестое (8,7 тыс. голосов) и девятое (2,5 тыс.) места соответственно. Текущий рейтинг партии сегодня позволяет «взять» 2,5 мандата. Если поднажать, можно рассчитывать и на три, но тогда, с учётом того что Ивенских и Водянов с высокой долей вероятности пройдут по одномандатным округам, депутатом может стать Бежанян, что вряд ли устраивает политадминистраторов. Отметим также, что Роман Водянов набрал свыше 3 тыс. голосов (и занял первое место) в региональной группе «Кунгурская №27». Сейчас в заксобрании он представляет одноимённый округ.

Законодательное собрание

Вице-спикер заксобрания Игорь Папков проиграл праймериз в округе №15 топ-менеджеру ПАО «Уралкалий». Папков набрал в семь раз меньше голосов — всего 378, в то время как его соперник, директор по безопасности дирекции по безопасности ПАО «Уралкалий» Андрей Силаев, получил 2,7 тыс. голосов. Топ-менеджер «Уралкалия» также занял первое место в группе «Березниковская №15» с результатом 2,6 тыс. голосов. У бывшего вице-премьера краевого правительства, советника губернатора Татьяны Абдуллиной — 882 голоса. Получить комментарий Игоря Папкова не удалось: он не ответил на звонки.

Не смог сохранить позиции депутат по округу №25 Андрей Бурдин. Его конкурент, исполнительный директор ассоциации «Лесопромышленники Прикамья», бывший министр промышленности, инноваций и науки (2010—2011) Дмитрий Дробинин, набрал 3,2 тыс. голосов. Бурдин — на втором месте (2,3 тыс. голосов). Таким образом, кандидатом от партии на выборах в заксобрание будет Дробинин. Андрей Бурдин уже заявил во ВКонтакте, что пойдёт на выборы самовыдвиженцем, и упрекнул конкурентов в скупке голосов (300 руб. за голос, по его версии) и принуждению к голосованию. «Я понимаю, что в конечном итоге партия «Единая Россия» выдвинет на выборы не меня», — резюмирует он и готовится собирать подписи (примерно 2 тыс. штук).

В число лидеров по числу голосов, отданных на праймериз за одномандатников, вошли спикер ЗС Валерий Сухих (5,7 тыс. голосов), депутат от округа №12 Виктор Баранов (свыше 5 тыс. голосов), начальник центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Инюткин в округе №20 (4,7 тыс. голосов).

Наименьший уровень поддержки среди победителей праймериз — у действующего депутата гордумы Сергея Богуславского (округ №8, 850 голосов), председателя совета директоров АО «Кортрос-Пермь» Виктора Кривошеина (округ №10, 874 голоса), главврача больницы им. Пичугина Дмитрия Бондаря (округ №11, 950 голосов).

Абсолютные лидеры на праймериз по спискам — гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков (4,5 тыс. голосов), директор ГКУ Пермского края «Единый центр учёта» Алексей Мельников (4,3 тыс. голосов; отметим, что он шёл по группе, которая совпадает с округом Виктора Баранова), директор ООО «Стройтехсервис» Александр Житников (3,9 тыс. голосов).

Гордума

Конкуренции на праймериз в гордуму не было совсем, поэтому неожиданных побед и поражений не случилось. В топ-3 по числу набранных голосов в округах — директор лицея №9 Ирина Горбунова (№13, 1808 голосов), заместитель директора по развитию ООО «Форвард-Сервис» Александр Колчанов (№12, 1781 голос) и директор ООО «Эра» Эдуард Гараев (№17, 1434 голоса). Интересно, что если Горбунова и Колчанов — действующие депутаты, то Гараев в своём округе фигура новая. Сейчас депутатом является Александр Филиппов. Для сравнения: врио спикера гордумы Перми Дмитрий Малютин, который является депутатом по своему округу №6 с 2006 года, набрал 706 голосов.

Из числа «списочников» абсолютными лидерами являются действующий депутат Наталья Мельник (2,8 тыс. голосов, «Орджоникидзевская №7»), управляющий партнёр ООО «ЭКСО Проперти» Даниил Морозов (2,2 тыс. голосов, «Дзержинская №2») и председатель комитета по МСУ гордумы Наталья Рослякова (1,5 тыс. голосов, «Дзержинская №3»).

Отметим, что свободными после праймериз остались три округа. Это округ №3, депутатом от которого является самовыдвиженец Владимир Плотников. Он же будет претендовать на него и на этих выборах. В округах №18 и 20 на праймериз победили «статисты». Напомним, что действующий депутат от округа №18 Наталья Мельник «ушла в список», а Дмитрий Фёдоров (округ №20) якобы не прошёл согласование. В округе №18 победила завотделением краевого фтизиопульмонологического центра Екатерина Кузнецова (317 голосов), в округе №20 — секретарь профкома «Пермские моторы» Екатерина Капустина (390 голосов).

Политтехнолог Виктор Соколов напоминает, что праймериз в целом выполняют несколько функций. Во-первых, это раннее начало агитационной работы, в мае, поскольку летом этим заниматься сложнее (дачи и отпуска). Во-вторых, вовлечение молодёжи с политическими амбициями. «Это даёт возможность расширения электоральной площадки, — говорит он. — Мы понимаем, что электронное голосование — это тренд, и активность среднего и молодого поколения будет повышаться».

Кроме того, поскольку подсчёт голосов также шёл на платформе «Единой России», это позволило исключить возможный «субъективизм на уровне субъекта Федерации». По словам Соколова, у регионов оставался только один механизм влияния — содействовать отказу от участия в праймериз тех или иных кандидатов. «Вообще инструмент праймериз в электронном виде технологически интересный, он позволил партии зафиксировать людей во взаимоотношениях, определиться с возможностями, проблемами и путями их решения и как-то более заряженно выходить на сентябрь, — заключил он. — А там посмотрим».

Праймериз — это проверка мобилизационного ресурса, говорит бывший «политический» вице-губернатор Николай Яшин. «В Пермском крае он на высоком уровне, непредсказуемых результатов быть не может, — отмечает эксперт. — Региону это даст совершенно прогнозируемый итог с точки зрения администрации президента. Получилось так, что все остались при своих кандидатах: и губернатор, и федеральный центр. И в этом случае политические организаторы края получают достаточно высокую оценку. Весь политический фронт стабилизируется, и управляемость на этих выборах будет достаточной».

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