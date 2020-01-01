Елена Синица ЛДПР определилась с кандидатами в Госдуму Региональную группу возглавит личный помощник Владимира Жириновского Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 25 июня, состоялся федеральный съезд партии ЛДПР , где утвердили список кандидатов в Государственную думу.

Как сообщает координатор реготдления ЛДПР Олег Постников, в общий список вошли руководитель региональной молодежной организации ЛДПР Алексей Баландин, сотрудница аппарата реготделения Екатерина Балыкина, сам Олег Постников.





Возглавит региональную группу личный помощник Владимира Жириновского Герман Дружин.





В 2017 году он закончил ПГСХА им. Д.Н.Прянишникова, затем в 2019 году — МПГУ. Также Дружин имеет неоконченное высшее образование в ИМЦ.





По округу №58 партия выдвинула руководителя региональной молодежной организации ЛДПР Алексея Баландина, по округу №59 — Олега Постникова, по округу №60 — сотрудницу аппарата реготделения Екатерину Балыкину, по округу №61 — депутата Чусовской городской думы Андрея Захарова.





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