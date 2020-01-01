Коммунисты определились с кандидатами в Госдуму по «пермским» округам Секретарь крайкома будет бороться с бывшим вице-премьером Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

КПРФ на съезде утвердила список кандидатов в Государственную думу.

По округу №58 партия выдвинула депутата Чайковской думы Олесю Горбунову, по округу №59 — бывшего спикера думы Александровского округа Марину Зимину, по округу №60 — секретаря Свердловского райкома КПРФ Алексея Костицина. По округу №61 баллотироваться будет секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова.

Напомним, ранее с кандидатами на съезде партии определилась «Единая Россия». В округе №58 будет выдвинут действующий депутат Госдумы от этих территорий Игорь Шубин, в округе №59 — депутат Заксобрания и советник губернатора Дмитрия Махонина Роман Водянов, в округе №60 — депутат Госдумы Дмитрия Скриванов, в округе №61 — бывший вице-премьер и сопредседатель ОНФ Ирина Ивенских. Действующий депутат от округа №59 Алексей Бурнашов от партии баллотироваться не будет, а депутат от округа №61 Дмитрия Сазонов вошёл в список.

В федеральную «тройку» кандидатов от КПРФ вошли председатель ЦК партии Геннадий Зюганов, депутат Госдумы Светлана Савицкая, директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин.

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