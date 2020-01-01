Елена Синица «Справедливая Россия» выдвинула кандидатов в Госдуму от Пермского края Определились и с кандидатами по одномандатным округам Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 26 июня, состоялся XI съезд партии «Справедливая — Россия за правду», на котором выдвинули кандидатов в Государственную думу. Об этом сообщила руководитель реготделения партии Вероника Куликова.

По одномандатному округу №58 выдвинули депутата Заксобрания Аркадия Непряхина, по округу №59 — завотделения статистики ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи» Ирину Злобину, по округу №60 — саму Веронику Куликову, а по округу №61 — депутата Березниковской городской думы Григория Малинина.





По единому федеральному списку в региональной группе «Пермский край» выдвинули Веронику Куликову, Аркадия Непряхина, Григория Малинина и депутата Добрянской городской думы Владимира Степанова.



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