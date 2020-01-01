Елена Синица «Единая Россия» утвердила списки кандидатов на выборы в краевой парламент и гордуму А также кандидатов по одномандатным округам Поделиться Поделиться Твитнуть

В субботу, 26 июня, состоялся II этап Конференции реготделения партии «Единая Россия», на которой утвердили кандидатов на выборы в депутаты Заксобрания Пермского края и Пермской гордумы, а также кандидатов по одномандатным округам. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

Так, список в краевой парламент возглавили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, депутат Заксобрания Сергей Яшкин и секретарь реготделения Вячеслав Григорьев.





Список в Пермскую городскую думу возглавили мэр Перми Алексей Дёмкин, главврач детской краевой больницы Дмитрий Антонов и директор МАОУ «СОШ №6» Галина Соколова.





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