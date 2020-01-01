Елена Синица Партия «Яблоко» выдвинула кандидатов в Госдуму В список вошли руководители реготдления, музыкальной школы и благотворительного фонда Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Партия «Яблоко» определилась с кандидатами в Государственную думу от Пермского края. Об этом сообщила руководитель реготделения партии Ольга Колоколова в своём личном профиле на Facebook.

Так, по округу №58 выдвинули художественного руководителя музыкальной школы для взрослых «Виртуозы» Елену Плотникову, по округу №59 — члена Совета Ассоциации ТОС Пермского края Светлану Иванову, по округу №60 — руководителя благотворительного фонда «Кунгур — территория добра» Ольгу Вшивкову, по округу №61 — Ольгу Колоколову.





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