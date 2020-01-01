В Пермский край доставлено 38,4 тыс. комплектов двухкомпонентного вакцины «Спутник V» На сегодня в регионе более 45 тыс. свободных слотов для записи на прививку Поделиться Поделиться Твитнуть

В минздраве Пермского края сообщили о доставке в регион 38,4 тыс. комплектов двухкомпонентного препарата «ГамКовидВак» («Спутник V»). Таким образом всего за период массовой иммунизации на территорию Прикамья поступило 382,5 тыс. комплектов вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

По данным ведомства, 305,9 тыс. жителей уже привиты первым компонентом вакцин, 241,4 тыс. полностью завершили курс иммунизации — это примерно 10% от всего населения Прикамья.

На сегодня в крае имеется более 45 тыс. свободных слотов для записи на вакцинацию.

Привиться от COVID-19 в Пермском крае можно в 55 медицинских организациях, работают передвижные пункты.

На прошлой неделе несколько предприятий заявили о мерах поощрения за прививки от COVID-19.

Так, в августе корпорация «Ависма» разыграет среди вакцинированных четыре путёвки на двоих в Турцию, 10 велосипедов, 10 телевизоров, поддерживающих формат 4К, и 100 сертификатов в магазин бытовой техники.

Премии и день к отпуску обещает своим сотрудникам администрация курорта «Усть-Качка». Кроме этого, за прививку билеты на представление выдаёт Пермский цирк, а парк им. Горького будет начислять бонусы.

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