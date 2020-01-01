Елена Синица За прививку от COVID-19 пермякам выдадут сертификат на цирковое представление Прививку нужно поставить в мобильном пункте на площади у цирка Поделиться Поделиться Твитнуть

Жителям Перми за прививку от COVID-19 будут выдавать сертификат на цирковое представление. Для этого прививку нужно сделать в мобильном пункте вакцинации на площади у Пермского цирка. Об этом сообщается на официальном сайте цирка.

Отмечается, что такое поощрение вступает в силу после введения первого компонента вакцины.





Предварительная запись не нужна. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС.





Мобильный пункт вакцинации будет работать с 23 июня по средам с 10:00 до 15:00.





Напомним, ранее оперштаб принял решение об ужесточении противоэпидемических мер.





В частности, на массовые мероприятия начнут пускать при отрицательном тесте на коронавирус или при наличии сертификата о вакцинации.





Сегодня, 23 июня, на заседании правительства Прикамья министр образования сообщила, что краевой выпускной бал пройдёт в онлайн-режиме.





А глава краевого минздрава объявила о начале третьей волны коронавируса в регионе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.