Елена Бардукова Минздрав Прикамья объявил о начале третьей волны коронавируса Анастасия Крутень сообщила об ухудшении эпидемиологической обстановки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, и можно говорить о третьей волне COVID-19, сообщила на своей странице в Instagram министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

Глава ведомства отметила, что количество заболевших коронавирусом на данный момент меньше, чем в октябре-ноябре прошлого года, но наблюдается отчётливый рост распространения инфекции. В числе причин — сезон отпусков, массовые мероприятия и отказ от масок.

Анастасия Крутень сообщила также, что регион готов к третьей волне коронавирусной инфекции: есть возможность в три раза увеличить коечный фонд, продолжают работу специалисты на местах, есть определённый перечень медикаментов, которых не было в прошлом году.

Тем не менее, министр обратилась к гражданам с просьбой подумать о себе и своих близких: соблюдать масочный режим и вакцинироваться.

Напомним, 22 июня оперштаб Пермского края принял решение об ужесточении противоэпидемических мер в регионе. Причина — рост числа заболевших коронавирусом.

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