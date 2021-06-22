На массовые мероприятия начнут пускать при отрицательном тесте на коронавирус А невакцинированных сотрудников переведут на удалёнку Поделиться Поделиться Твитнуть

оперштаб 22 июня 2021 года

Константин Долгановский

Оперштаб Пермского края 22 июня принял решение об ужесточении противоэпидемических мер в регионе. Сообщает пресс-служба краевого правительства. Причина — рост числа заболевших коронавирусом.

«Наиболее активный прирост новых пациентов среди граждан трудоспособного возраста. К сожалению, начала увеличиваться заболеваемость людей старше 65 лет. Сейчас, чтобы сдержать всплеск заболеваемости у нас есть два пути: ограничение контактов между людьми и массовая вакцинация населения», — заявил на штабе и.о. главы регионального Роспотребнадзора Александр Зомарев.

Зампред правительства Прикамья Сергей Никифоров добавил, что для лечения новых ковидных больных в регионе за неделю пришлось развернуть 590 дополнительных коек в Перми, Чернушке, Октябрьском.

Заслушав отчёты, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил усилить контроль за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте, местах массового скопления людей, заведениях общепита и торговых сетях.

Профильным ведомствам поручено проработать с руководителями предприятий возможность перевода на удалённую работу сотрудников, не имеющих прививки от коронавируса.

Кроме того, принято решение ужесточить правила проведения культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий. Они состояться лишь в том случае, если участники и зрители будут иметь сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты.

В частности, зрителем фестиваля «Тайны горы Крестовой» 26 июня можно будет стать, только имея при себе эти документы. В сокращённом формате пройдёт фестиваль «Небесная ярмарка».

Как заявил Дмитрий Махонин, последующие решения об ужесточении противоэпидемических мер оперштаб будут принимать с учетом темпов распространения COVID-19.

Губернатор еще раз предложил всем жителям региона «подумать над возможностью защитить себя и близких и пройти вакцинацию».





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