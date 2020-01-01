В этом году «Небесная ярмарка» в Кунгуре ограничится спортивной программой Количество мест на трибунах будет ограничено Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году на международном фестивале воздухоплавания «Небесная ярмарка» отменена культурно-развлекательная программа. Состоятся только открытие, спортивная программа и закрытие, сообщают организаторы.

Фестиваль пройдёт с 26 июня по 3 июля. В рамках спортивной программы пройдут Чемпионат Приволжского федерального округа, Кубок Пермского края «Небесная ярмарка» и Воздушные Баталии над Кунгуром.

Количество мест на трибунах из-за пандемии коронавируса будет ограничено, гостей просят пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

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