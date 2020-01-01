Пермские торговые центры усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер Некоторые ТЦ возобновили бесплатную раздачу масок Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские торговые центры усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мер. В администрации ТРК «Семья» рассказали, что охрана и сотрудники магазинов снова начали активно напоминать посетителям о необходимости пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию, на внутреннем радио увеличилась частота выхода роликов о правилах безопасности во время пандемии.

«Если маски при себе нет , в большинстве магазинов ТРК можно получить бесплатную маску», — рассказала директор ООО «Управление недвижимости «ЭКС» управляющей организации АО «Пермский облунивермаг» Елена Жданова.

Администрация ТРК также рекомендовала арендаторам внимательно отнестись к вакцинации сотрудников. В ТРК выразили готовность предоставить площади для размещения пункта вакцинации от COVID-19.

В Пермском крае фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом. Советник губернатора Дмитрий Жебелев сообщил, что за последние две недели в поисковиках в два с половиной раза выросло количество запросов от жителей Прикамья по симптомам COVID-19. Также увеличилось количество госпитализированных. «С 519 до 619 пациентов всего за неделю и только с подтверждённым диагнозом», — резюмирует Дмитрий Жебелев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.