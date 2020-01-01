Пермяки стали в 2,5 раза чаще интересоваться симптомами коронавируса Увеличилось и количество госпитализированных Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

Как сообщил на своей страничке в «ВКонтакте» советник губернатора Прикамья Дмитрий Жебелев, за последние две недели в поисковиках в два с половиной раза выросло количество запросов от жителей Пермского края по симптомам COVID-19.

Также, по словам советника, увеличилось количество госпитализированных. «С 519 до 619 пациентов всего за неделю и только с подтверждённым диагнозом. Повторение — мать учения», — резюмирует Дмитрий Жебелев.

Напомним, в конце апреля 2021 года, во время встречи главы Пермского края Дмитрия Махонина с представителями региональных СМИ Дмитрий Жебелев сообщил о «высокой вероятности того, что нас ждёт очередная вспышка заболеваемости коронавирусом, как в октябре-ноябре 2020 года или даже хуже».

По данным «Нового компаньона», в пятницу, 18 июня, на заседании оперативного штаба в регионе, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, могут быть введены новые ограничения. Добавим, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 118 новых случаев инфицирования COVID-19.

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