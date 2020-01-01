Суточный показатель заражений коронавирусом в крае продолжает расти За день выявлено уже 118 новых случаев Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19: 16 человек госпитализированы, 102 — оставлены дома для прохождения амбулаторного лечения под наблюдением врачей. Выздоровел 131 человек.

В числе новых инфицированных 49 пациентов мужского пола, 69 — женского. Среди заболевших шестеро детей и 16 человек старше 65 лет.

В больницах проходят лечение 657 жителей Прикамья, 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда в ковидных отделениях составляет 21,4%.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 59 276.

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