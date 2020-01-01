Елена Синица

В Пермском крае бал выпускников пройдёт в онлайн-режиме

Решение связано с эпидемиологической обстановкой в крае

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выпускной

  РБК

Краевой бал выпускников, который состоится 26 июня, пройдёт в онлайн-формате. Об этом сообщила министр образования Пермского края Раиса Кассина на заседании краевого правительства 23 июня.

Как пояснила Кассина, такое решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе.

Краевой бал выпускников «БеZOOMный выпускной» будет проходить в социальной сети «Вконтакте».

Кроме этого, прямой эфир будет вести телеканал «ВЕТТА 24».

Напомним, ранее краевой оперштаб принял решение об ужесточении противоэпидемических мер в регионе.

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