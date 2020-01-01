В формат проведения «Тайны горы Крестовой» внесены изменения На фестиваль будут пускать зрителей только при наличии ПЦР-теста или паспорта вакцинации Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Решением оперштаба, состоявшегося 22 июня, в формат проведения фестиваля «тайны горы Крестовой» вносятся изменения. Зрителей будут пускать только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три дня до начала фестиваля, или паспорта вакцинации. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Также требуется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Как сообщают организаторы, в связи с ограничениями стоимость билета на «Тайны горы Крестовой» снижена до 1 руб. Тем же, кто купил билеты заранее, деньги будут возвращены.

Кроме того, для удобства телезрителей с горы Крестовой будет организована прямая трансляция на телеканале ВЕТТА 24, которая начнётся 26 июня в 20:50.

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