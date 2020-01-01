Елена Синица
Промышленное предприятие устроит розыгрыш путёвок к морю среди привитых сотрудников
Разыгрывать будут путешествия в Турцию, велосипеды и телевизоры
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Корпорация «ВСМПО-Ависма» объявила о розыгрыше призов для сотрудников, прошедших хотя бы один этап вакцинации от коронавируса. Чтобы стать участников лотереи, прививку нужно сделать до 31 июля. Об этом сообщается в социальных сетях компании.
В августе корпорация разыграет четыре путёвки на двоих в Турцию, 10 велосипедов, 10 телевизоров, поддерживающих формат 4К, и 100 сертификатов в магазин бытовой техники.
Победителей выберут в прямом эфире с помощью рандомайзера.
Напомним, ранее сообщалось, что меры поощрения за прививки от COVID-19 для своих сотрудников ввела администрация курорта «Усть-Качка».
Кроме этого, за прививку обещает выдать сертификат на свои представления Пермский Цирк и парк им.Горького будет начислять бонусы.
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