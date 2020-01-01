Елена Синица
Парк им.Горького начислит бонусы за прививку от COVID-19
Акция действует с 28 июня по 30 августа 2021 года
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В Перми парк им.Горького начислит 1 тыс.бонусов посетителям, если те поставят прививку от COVID-19. Акция действует с 28 июня по 30 августа 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте парка.
Согласно условиям, прививку нужно поставить в стационарном пункте, расположенном на главной площади Парка им. М. Горького.
Бонусы можно получить после первого этапа вакцинации.
После его прохождения, посетитель получит флаер с подписью врача. Его нужно сдать на кассе возле колеса обозрения, где и зачислят бонусы на карту.
Бонусы можно будет потратить до 31 декабря 2021 года.
Напомним, ранее Пермский цирк решил выдавать сертификат на цирковое представление за прививку от коронавируса.
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