Елена Синица Парк им.Горького начислит бонусы за прививку от COVID-19 Акция действует с 28 июня по 30 августа 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Перми парк им.Горького начислит 1 тыс.бонусов посетителям, если те поставят прививку от COVID-19. Акция действует с 28 июня по 30 августа 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

Согласно условиям, прививку нужно поставить в стационарном пункте, расположенном на главной площади Парка им. М. Горького.





Бонусы можно получить после первого этапа вакцинации.





После его прохождения, посетитель получит флаер с подписью врача. Его нужно сдать на кассе возле колеса обозрения, где и зачислят бонусы на карту.





Бонусы можно будет потратить до 31 декабря 2021 года.





Напомним , ранее Пермский цирк решил выдавать сертификат на цирковое представление за прививку от коронавируса.

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