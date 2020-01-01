Елена Синица На курорте «Усть-Качка» ввели меры поощрения для привившихся от COVID-19 сотрудников Они получат премию и день к отпуску Поделиться Поделиться Твитнуть

Для стимулирования вакцинации администрация курорта «Усть-Качка» ввела поощрения для привившихся от COVID-19 сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Теперь сотрудники, поставившие прививку от коронавируса, могут получить премию в размере 1 тыс. руб. и один дополнительный день к отпуску.





Также, как пояснила «Новому компаньону» руководитель отдела маркетинга ЗАО «Курорт Усть-Качка» Евгения Казанцева, ограничений по посещению территории курорта пока нет.





Напомним, ранее меры поощрения для привитых пермяков ввели в Пермском Цирке и в парке им.Горького.

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