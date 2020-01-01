Падением остановки на жительницу Перми заинтересовались следователи СУ СКР по Пермскому краю объявило о начале процессуальной проверки Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми на ул.Мильчакова ветром повалило остановку

Следственный комитет России

Следователи СУ СКР по Пермскому краю начали процессуальную проверку по факту причинения травм женщине во время падения остановочного павильона в Дзержинском районе Перми, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл 1 мая в дневное время. Из-за сильного порыва ветра остановочный павильон возле дома №4 на ул. Мильчакова упал на женщину 1974 года рождения.

Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 1 мая на Прикамье обрушился шквалистый ветер. Порывы достигали 23–25 м/с. В результате в регионе падали деревья, рекламные конструкции и остановочные комплексы. Более 4 тыс. человек остались без электричества.

Погодные условия стали причиной опасного распространения лесного пожара в Чайковском городском округе.

В Перми пришлось отменить запланированный на 1 мая праздничный фейерверк.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.