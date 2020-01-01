В Перми штормовой ветер уронил на женщину остановочный комплекс Пострадавшая госпитализирована Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня в Перми от падения остановочного комплекса пострадала женщина. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава города Алексей Дёмкин. Причина ЧП — сильный порывистый ветер.

«От падения остановки на ул. Мильчакова пострадала женщина, её госпитализировали. Поручил главам районов оперативно подключиться к ликвидации последствий сильных порывов ветра», — написал градоначальник.

Глава Перми также обратился к жителям города с просьбой оставаться по возможности дома, пока не утихнет ветер, а при необходимости обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.

Сегодня в Перми, по прогнозам синоптиков, ожидается сильный шквалистый ветер до 23 м/с.

В городе уже зарегистрировано несколько случаев падения деревьев и остановок общественного транспорта. Так, СМИ сообщают, что на улице Революции порывом ветра повалило остановку, а на ул. Пушкина дерево рухнуло на автобус.

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