В Перми из-за сильного ветра отменили салют Фейерверк был запланирован на 1 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Запланированный на сегодня, 1 мая, фейерверк в честь присвоения Перми почётного звания «Город трудовой доблести» не состоится, об этом сообщил телеграм-канал администрации города «Пермь Первая».

Причина отмены салюта — погодные условия. Шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду валит в городе деревья, переворачивает остановочные комплексы. Одно из таких происшествий закончилось госпитализацией пострадавшей.

По данным «Пермэнерго» из-за обрывов проводов в Прикамье более четырёх тысяч человек остались без электричества.

Штормовое предупреждение объявлено вплоть до завтрашнего дня.

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