Из-за штормового ветра без электричества остались более 4 тыс. жителей края В ликвидации аварий принимают участие 98 бригад Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Шквалистое усиление ветра с порывами до 25 м/с стало причиной локальных технологических нарушений в электросетевом комплексе Пермского края, сообщили в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».

Без электричества остались более 4 тыс. человек в Перми, Пермском, Краснокамском, Нытвенском, Ильинском, Очёрском, Кунгурском, Чайковском, Еловском и ряде других районов.

В «Пермэнерго» объявлен особый режим работы. Для восстановления повреждённых участков сетей направлены мобильные бригады. В ликвидации повреждений сетей принимают участие 98 бригад общей численностью 250 человек. Задействовано 140 единиц техники.









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