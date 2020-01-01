Лесной пожар под Чайковским перекинулся на пилораму Создалась угроза жилым домам Поделиться Поделиться Твитнуть

пожар под Чайковским

МЧС России по Пермскому краю

Около двух часов дня 1 мая в дежурную часть ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение об угрозе распространения огня от лесного пожара в районе населенного пункта Гаревая Чайковского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за сильного ветра и сухой погоды лесной пожар начал быстро распространяться и перекинулся на пилораму, создалась реальная угроза жилым домам. Площадь пожара составила 225 кв.м.

Для защиты населенного пункта было привлечено 25 единиц техники и 69 человек личного состава.

В результате работы пожарно-спасательных подразделений около 16 часов пожар на пилораме был локализован, а в 18-00 — ликвидирован.

Угроза населенному пункту в настоящее время снята. Эвакуации людей не проводилось. Никто не пострадал.

















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