Ты всё равно жив Скончался журналист Дмитрий Енцов Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 29 апреля, скончался наш друг и коллега Дмитрий Енцов. В ИД «Компаньон» он работал с 2018 года, и до марта 2021 года был редактором сайта newsko.ru. В последние два месяца Дима редактировал новостной портал «РБК- Пермь».

Дмитрий многие годы писал про недвижимость, вопросы градостроительства и спорт. Причём не просто писал — он любил эти темы, горел ими. Не пропустил ни одного заседания комиссии по землепользованию и застройки. С мероприятий часто возвращался с неожиданными для редакции, но интересными интервью. За одно из них, с Берндом Хунгером, он получил премию JOY (Journalist of the year) — одну из самых авторитетных премий в России в сегменте недвижимости и строительства.

Наград у него много. В частности в 2019 году он стал лауреатом 53-го конкурса им. А. П. Гайдара.

Дима никогда не упускал шанс найти сюжет для статьи. Особенно запомнился его репортаж с пустынных улиц Перми в первые дни самоизоляции. Дима был настоящим профессионалом, журналистом с чутьём, всегда хотел разобраться в сути вещей, о которых писал. В коллективе он был душой компании, прекрасно шутил и подбадривал коллег. Он много, много работал. Первым приходил в редакцию и последним уходил.

У Димы осталось два сына. Вместе они часто ходили на баскетбол, это было их общим увлечением. Мы выражаем соболезнования родным и близким.

Дима, нам всегда будет тебя не хватать! Светлая память.

В память о Дмитрии Енцове мы собрали несколько его статей.

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