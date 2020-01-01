Дмитрий Енцов журналист Марцель Понитка: «Меня интересует, каково это — быть на улице при минус 30 градусах» Новичок баскетбольной «Пармы» дал первое интервью после перехода в пермский клуб Поделиться Поделиться Твитнуть

Марцель Понитка

БК «Парма»

С начала 2021 года в «Парме» пока единственный новичок — 23-летний польский атакующий защитник Марцель Понитка, заключивший контракт до конца сезона-2023/2024. В небольшом интервью для «Нового компаньона» он рассказал о том, почему выбрал именно Пермь.

Справка: Марцель Понитка является чемпионом Польши (2016 и 2020 годов) в составе «Зелёны Гуры», обладатель Суперкубка Польши (2020 года). Участник чемпионатов Европы: U-16 и U-18 и Кубка мира 2019 года в составе национальной сборной. Лучший защитник чемпионата Польши 2020 года по версии журналистов. В сезоне-2020/2021 за 12 игр в составе «Зелёны Гуры» средние показатели польского защитника составляют 9,5 очка, 2,1 подбора, 3,9 передачи и 1,3 перехвата.

— Марцель, почему именно «Парма»? И как долго ты думал над предложением присоединиться к клубу?

— Я получил предложение от «Пармы» сразу в виде долгосрочного контракта. Честно говоря, никогда не бывает подходящего момента для принятия важных решений. Поэтому считаю, что для меня это решение было правильным. Я решил попробовать, рискнуть и присоединиться к пермскому клубу. Для меня это амбициозный клуб, я лично знал некоторых игроков, и у команды хороший тренер.

— Но твоя бывшая команда — «Зелёна Гура» — находится выше «Пармы» в турнирной таблице (на пятом месте, а «Парма» — на девятом, — прим.), тем более недавно она сенсационно обыграла ЦСКА.

— Конечно, мне было непросто сменить команду, после того как я провёл хорошую часть сезона там. Но как я и говорил, смотрю в будущее и думаю, что к тому времени я уже сделал для «Зелёны Гуры» всё, что мог. Безусловно, я счастлив за парней, что они смогли победить ЦСКА, — это очень большое достижение для польского баскетбола. Но все мои мысли уже с «Пармой», где буду биться за попадание в плей-офф Единой лиги ВТБ и Кубка Европы.

— Твой старший брат Матеуш — заметный игрок в составе «Зенита» из Санкт-Петербурга. Советовался ли с ним, когда получил предложение от «Пармы»?

— Давайте не будем говорить о моём брате, решение о переходе принимал лично я, посоветовавшись с самыми близкими людьми.

— Сейчас непростая ситуация из-за коронавируса. Не пугает ли тебя тот факт, что будешь видится с родными не так часто, как это могло было быть до пандемии?

— Сейчас сложная ситуация во всём мире. Я смотрю на ситуацию так: до окончания сезона осталось три месяца, после чего я смогу побывать дома. Притом, возможно, и через пару недель я побываю в Польше, когда будут сборы с национальной сборной. Ну и ещё «Парма» будет играть на выезде с «Зелёной Гурой», где, возможно, удастся с кем-то повидаться. Так что не всё так уж и плохо. А сейчас отличное время для меня, чтобы акклиматизировался здесь, в России.

— В чём причина того, что ты приехал в Пермь раньше остальных игроков «Пармы», которые в это время проводили групповые матчи Кубка Европы в Нидерландах?

— Руководство клуба хотело, чтобы я был в Нидерландах вместе с командой, но этому помешали юридические формальности, которые обязательно нужно было сделать для оформления трудовых отношений с «Пармой»: получение визы, справки об отсутствии судимости и так далее. Поэтому было принято решение, что я приеду сразу в Пермь.

— И как тебе город при более детальном рассмотрении?

— Ну, у меня была возможность поговорить с теми игроками, кто уже был здесь, и все отзывались о городе хорошо. По первым впечатлениям меня всё устраивает.

БК «Парма»

— Понятно, что ты бывал в российских городах со своей прежней командой, но ты всё видел из автобуса и окна гостиницы. Теперь же снег и сугробы — твои привычные виды, навряд ли ты раньше жил в таком окружении снега.

— Ну вроде бы сейчас не очень холодно, где-то -5 градусов. Но да, меня интересует, каково это — быть на улице при минус 30 градусах.

— Расскажи пару слов о том, как в твоей жизни вообще появился баскетбол. Интересно, потому что многие игроки изначально совсем не думали, что это станет для них профессией, и многие занимались другими видами спорта в детстве.

— У меня было так же. Сначала я занимался теннисом, плавал. У нас с братом было активное детство, потому что родители хотели, чтобы мы были и образованны, и чтобы мы занимались ещё чем-то после школы. Мы искали себя и в итоге присоединились к баскетбольной команде: сначала мой брат, а затем и я. Наверное, брат был для меня ориентиром и я старался быть не хуже, поэтому и стал заниматься баскетболом осознанно.

— У всех детей есть либо кумир, либо любимый игрок. Кто был у тебя?

— У меня не было какого-то одного кумира. Среди тех, кто нравился, выделю Коби Брайанта и Рассела Уэстбрука. Я старался быть самим собой, но одновременно следил за несколькими игроками из разных команд, чтобы что-то почерпнуть для себя.

— А какие цели ты поставил для себя как баскетболиста?

— Если говорить про сегодня, то это помогать команде выигрывать большее количество матчей, попасть в плей-офф, подняться как можно выше в Кубке Европы. Это амбициозная задача, потому что «Парма» играет в Единой лиге ВТБ — одной из сильнейших лиг Европы. Так что цель пока вот такая.

— Ты дебютировал за «Парму» в тот же день, когда клуб тебя официально презентовал. При этом ты, наверное, провёл с командой не более двух тренировок и сразу же вышел на площадку в официальном матче. Было сложно?

— Я успел провести одну полноценную тренировку с командой. Но это не важно, я был готов на 100%. Но думаю, что к следующему матчу мои взаимодействия с партнёрами будут куда лучше.

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