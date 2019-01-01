Дмитрий Енцов журналист «Хорошо в пустом городе» «Новый компаньон» проверил, как Пермь вошла в первый день всеобщего неофициального карантина Поделиться Поделиться Твитнуть

Указом врио губернатора Пермского края со 2 апреля в регионе объявлен режим самоизоляции. То есть на улицы можно выходить только в крайнем случае — в ближайших продуктовый магазин, аптеку или выгуливать собаку.

Выезжать на работу разрешено только тем, у кого есть специальное разрешение. При этом жители должны быть в масках и перчатках. За соблюдением режима должны следить патрули, состоящие из полиции, дружинников и казаков.

«Яндекс Изоляция» рапортует: на 11:00 2 апреля индекс самоизоляции у пермяков составляет 4,4 из 5 возможных баллов. То есть это лучший результат относительно других миллионников (для сравнения: в Москве — 3,5, в Екатеринбурге — 3,6, а вообще ближайшие по баллам к Перми — Нижний Новгород и Казань — по 4,1 балла).

«Новый компаньон» проверил, как пермяки восприняли призыв оставаться дома.

Полдень. Это время для проверки выбрано потому, что обычно в режиме «выходного дня» (а в Перми официально ещё действует и общероссийская нерабочая неделя) жители медленно «раскачиваются» и выходят из дома лишь к этому часу.

Первое, что бросается в глаза — действительно впечатляющая пустота улиц. Наиболее показателен в этом случае Камский мост — он почти пуст. Это означает, что в центре точно нет пробок или заторов.

Так и есть. Дворы многоквартирных домов пусты, изредка попадаются те, кто выгуливает собак. Почти все в масках и полудомашней одежде с накинутыми поверх куртками.

Продуктовые магазины работают, но в них, что удивляет (в продуктовые же разрешено ходить), либо вообще нет посетителей, либо их единицы.

«Утром были покупатели: видимо, это те, кто работает. А с 11:00 было всего несколько человек», — объясняет продавец спрятанной в жилых домах «Пятёрочки». При этом полки заполнены продуктами.

Тем не менее иногда встречаешь людей с пакетами продуктов. Их ставка на то, что стоит избежать всеобщей гастрономической паники, охватившей многих накануне, сработала.

Немного меняется ситуация в самом центре — в районе эспланады. На светофорах иногда скапливается машин по десять, но как только они проезжают, то часто наступает полная тишина. И так до следующего скапливающего поток красного сигнала светофора.

Прохожих здесь больше. И тоже почти все — в масках. В магазинах народу тоже больше. Но очередей нет — к каждой кассе человека по три.

Что касается работающих заведений, то полное ощущение дежавю: те, что работали с начала недели, — продолжают работать, кто был закрыт — так и стоят «под замком». Например, не работает половина точек «кофе навынос», другая же — функционирует, только клиентов внутрь не пускают: продавцы принимают заказ через дверь (или через окно), туда же и выдают. Правда, клиентов совсем немного — в среднем один минут в 15.

«Начальство сказало, что сегодня работаем. Но каждый день как последний, может быть, завтра и перестанем», — призналась бариста.

При этом работают магазины Fix Price и «Галамарт» — народу внутри почти нет, но объявление о том, что «вы можете купить у нас товары первой необходимости» пока позволяет надеяться хоть на каких-то клиентов.

С цветочными всё непонятно. Часть закрылась вовсе, часть работает (но только по безналу), в других точках продавец внутри как бы есть, но цветы не продаёт, а говорит, что принимает заявки «на заказ».

«Передвигаться на машинах не запрещено, поэтому мы организовали доставку — от 200 руб. за заказ. А здесь я формирую заказанные букеты», — объяснила продавец в одной из точек «на заказ».

Вообще, если взглянуть на центральные улицы, то помимо пустоты их характеризует ещё одна новинка последнего времени — курьеры по доставке еды. Они сразу бросаются в глаза, поэтому частенько ты видишь лишь жёлто-зелёных «прохожих» (по цвету курток и рюкзаков операторов по доставке еды).

«Пытаюсь найти плюсы в ситуации. Понятно, что все говорят о коронавирусе, что это опасно. Но зато теперь у тебя постоянно есть заказы и ты успеваешь больше их выполнить за смену, чем раньше. Да и хорошо в пустом городе», — признался курьер, ожидающий заказ среди таких же у «Макдоналдса».

Умиротворённую тихую картину прервала непонятная речь, доносящаяся из динамиков на эспланаде (в праздники обычно оттуда музыка «играет»). Прислушались — оказалось, что оттуда доносится записанный призыв сидеть дома. Но чтобы это понять, надо точно переслушать речь несколько раз.

Транспорт. Вообще это удивительно — автомобилей в городе немного, а общественный транспорт не запрещён. Поэтому иногда ты видишь исключительно автобусы, что немного впечатляет. Народу в них столько же, как и прохожих, — подальше от центра немного (а иногда проносятся совершенно пустые автобусы с кондуктором внутри), либо народ всё же есть (проходящие по центральным улицам). Но переполненных автобусов точно не зафиксировано.

Патрули. Этот аспект «самоизоляционного» времени наиболее интересен. За почти два часа нахождения на улице я не встретил ни одного. Ни полицейского, ни казака, ни дружинника. То есть не только никто не проверил документы или допуск к работе (кстати, с этим делом всё в порядке), но их даже не было видно где-то вдалеке.

Может, конечно, просто не повезло (или повезло) их не встретить, но факт остаётся фактом. Справедливости ради отмечу, что знакомые рассказали о том, что всё же встречали правоохранителей, но в районе Комсомольской площади и на ул. Сибирской.

С первым днём всё примерно понятно. Теперь интересно, что будет дальше, когда и деньги у людей начнут заканчиваться да и дома сидеть уже будет невыносимо.

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