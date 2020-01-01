Григорий Серёдкин Северная Македония в Перми обыграла Эстонию Но балканская команда всё равно не попала на Евробаскет Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: FIBA

В УДС «Молот» завершилась квалификация на Евробаскет-2022 в рамках группы «B». Со счётом 86:84 победу над сборной Эстонии одержала сборная Северной Македонии.

Однако простой победы македонцам для прохода на Чемпионат Европы оказалось недостаточно. Северная Македония должна была обыграть Эстонию с разницей в более, чем девять очков. Дело в том, что в первой очной встрече ещё до пермских матчей Эстония обыграла Северную Македонию со счётом 81:72. Поэтому любой другой исход ответной встречи выводил на турнир эстонцев.

Итого в группе «B» Италия заняла первое место, на второй позиции — Россия. У обеих команд по 10 очков, четыре победы и два поражения. Но Италия находится выше благодаря тому, что дважды выиграла у России. Третье место заняла Эстония — у команды из Прибалтики восемь очков, две победы и четыре поражения. Такие же показатели и у македонцев, но они уступают Эстонии по разнице заброшенных мячей в личных встречах команд. Отметим, что из группы выходят только три команды из четырёх.

Напомним, всего УДС «Молот» с 18 по 22 февраля принял шесть заключительных матчей квалификации на Евробаскет в рамках «антиковидного пузыря». В первый день на паркет вышли сборные Северной Македонии и Италии (84:92). На следующий день сборная Эстонии сенсационно обыграла в овертайме Италию (105:101), а после сборная России досрочно оформила путёвку на турнир, обыграв Северную Македонию (94:77).

21 февраля Северная Македония встречалась с Италией, где одержала волевую победу — 87:78. И в этот же день Россия завершила свою отборочную кампанию разгромом Эстонии 75:52.

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