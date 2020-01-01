Григорий Серёдкин Северная Македония одержала победу над Италией Судьба третьей путёвки на Евробаскет-2022 решится в последнем матче группы «B» Поделиться Поделиться Твитнуть

Григорий Серёдкин

Сборная Северной Македонии в УДС «Молот» со счётом 87:78 обыграла сборную Италии. Игра в рамках отбора на Евробаскет-2022 в квартете «В» состоялась 21 февраля.

Первая четверть выдалась результативной и закончилась с преимуществом Италии — 30:20. Во второй четверти Италия сохранила своё лидерство и, казалось, доведёт дело до победы.

Но третью часть игры итальянцы полностью провалили и потеряли контроль над игрой — 65:67. В финальной четверти уже ничто не смогло сломить кураж отыгравшихся македонцев, и команда с Балканского полуострова одержала волевую победу.

В результате — 87:78 и Северная Македония получает шанс побороться за выход в финальный турнир Чемпионата Европы по баскетболу-2022.

Италия, несмотря на поражение, всё равно финишировала в группе «B» на первом месте, так как дважды обыграла сборную России в текущем отборочном цикле.

Матч Северной Македонии и Эстонии пройдёт 22 февраля в УДС «Молот». Он станет последним, шестым из шести в серии пермских игр квалификации на Евробаскет в рамках «антиковидного пузыря» и решит, кто из двух команд получит третью путёвку на турнир. Начало встречи — в 19:00, время пермское (0+).

Ранее сборная Северной Македонии уступила Италии в первом матче между этими командами (84:92) 18 февраля. А также проиграла сборной России (77:94), благодаря чему команда Сергея Базаревича досрочно квалифицировалась на Евробаскет-2022.

Эстония, в свою очередь, сенсационно обыграла Италию в овертайме (105:101), но после уступила сборной России (52:75).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.