Григорий Серёдкин Сборная Италии по баскетболу в УДС «Молот» обыграла Северную Македонию В Перми стартовали решающие матчи отбора на Евробаскет-2022 Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский УДС «Молот» принял первый матч заключительного этапа квалификации на Евробаскет-2022 (Чемпионат Европы по баскетболу) в группе «B». Вечером 18 февраля со счётом 92:84 сборная Италии обыграла сборную Северной Македонии.

Почти всю игру команды держались на равных. Первая четверть завершилась небольшим преимуществом итальянцев — 25:23. А после первой половины матча повели уже македонцы — 41:43.

Третья четверть также прошла в упорной борьбе и не выявила явного лидера встречи. Лишь в заключительной части игры Италия поймала кураж и оторвалась от мотивированных, но уставших балканцев. В результате — 92:84 и Италия одерживает победу, которая гарантированно даёт команде с Апеннин первое место в группе «B».

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник сборной Северной Македонии Ненад Дмитриевич. На его счету 24 очка.

Сегодня пермская арена примет две ещё игры. В 16:30 на паркет «Молота» выйдут сборные Италии и Эстонии (0+). А после не только пермских, но и всех российских болельщиков ждёт один из главных матчей отбора. Сборная России встретится со сборной Северной Македонии. Начало встречи запланировано на 19:30. Прямую трансляцию игры покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Отметим, россияне и македонцы встречались на паркете пермского УДС почти ровно год назад — 23 февраля 2020 года. Тогда команде нашей страны удалось одержать трудовую победу — 77:67

Напомним, путёвку на Евробаскет-2022 получат три лучших сборных подгруппы. Италия уже прошла в финал благодаря статусу хозяина турнира и гарантированно займёт первое место квартета — у итальянцев две победы над главным преследователем — сборной России. Северная Македония терпит третье поражение подряд и занимает последнее место группы.

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