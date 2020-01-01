Григорий Серёдкин Эстония в УДС «Молот» сенсационно обыграла Италию Команда из Прибалтики растеряла 20-очковое преимущество, но всё равно выиграла Поделиться Поделиться Твитнуть

Григорий Серёдкин

Сборная Эстонии по баскетболу в захватывающем поединке обыграла сборную Италии. Игра прошла вчера в УДС «Молот» и завершилась в овертайме со счётом 105:101.

После равного старта, сборная Эстонии постепенно начала набирать ход и отрываться от итальянцев. Отрыв эстонцев по итогам первой половины встречи составил более десяти очков. А в третьей четверти прибалты и вовсе довели преимущество до 20 очков.

Однако в финальной четверти основного времени матча Италия догнала расслабившихся эстонцев и сравняла счёт. Игра ушла в овертайм, в котором сильнее оказалась Эстония — 105:101.

Самым результативным игроком матча стал форвард сборной Эстонии Майк-Калев Катсар. Он набрал 32 очка.

Победа позволила эстонцам сделать большой шаг на пути к финальному турниру Евробаскета. Сейчас команда из Прибалтики занимает третью строчку таблицы квартета «B» и опережает идущую на последнем месте Северную Македонию. Эстонцам осталось провести две игры, в том числе — с македонцами.

Также вчера «Молот» принял игру сборной России и Северной Македонии, в которой сильнее оказалась команда нашей страны — 94:77.

Всего в рамках отборочного этапа Евробаскета-2022 Перми осталось принять три игры. 21 февраля на паркет УДС «Молот» выйдут сначала сборные Италии и Северной Македонии, а затем — сборные России и Эстонии (все — 0+). Завершится отборочный цикл группы «B» встречей Эстонии и Северной Македонии в понедельник, 22 февраля (0+).

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