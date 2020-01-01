Григорий Серёдкин Сборная России по баскетболу в Перми обыграла Северную Македонию И вышла в финальную часть Евробаскета-2022 Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: FIBA

Сборная России по баскетболу в УДС «Молот» обыграла сборную Северной Македонии. Игра в рамках отборочного этапа Чемпионата Европы по баскетболу-2022 состоялась вечером 19 февраля и завершилась со счётом 94:77.

Первую четверть команды провели наравне — 26:21. Однако в дальнейшем преимущество россиян только усиливалось и хозяева площадки ушли в отрыв: 51:33 после первой половины встречи.

В третьей четверти Россия не сбавляла ход и продолжала доминировать, а в четвёртой — довела дело до закономерной победы. В результате — 94:77 и россияне, благодаря добытой победе, становятся участниками финальной части Чемпионата Европы по баскетболу-2022, так как гарантированно не упадут ниже третьего места. Напомним, из группы, состоящей из четырёх команд, в финальный турнир выходят три сборные.

Больше всех очков в матче набрал форвард московского ЦСКА и сборной России Джоэл Боломбой — 19. 13 очков у его одноклубника — центрового Семёна Антонова. По 11 очков набрали защитники «Нижнего Новгорода» — Иван Стребков и Артём Комолов.

Центровой пермского БК «Парма» Владимир Ивлев начал встречу в стартовом составе и набрал четыре очка. Защитник «Пармы» Максим Григорьев также появился на паркете, но во второй половине игры и очки своей команде не принёс.

В сборной Северной Македонии 18 очков набрал защитник Войдан Стояновски — лучший результат в рядах вчерашних оппонентов сборной России.

Отметим, российская сборная подошла к игре в более свежем состоянии, чем македонцы. Днём ранее балканская команда провела матч с лидерами квартета «B» — сборной Италии и уступила команде с Апеннин со счётом 84:92.

Следующий матч Россия проведёт в воскресенье, 21 февраля. В УДС «Молот» команда Сергея Базаревича сыграет со сборной Эстонии (0+). Македонцы в этот же день вновь встретятся с командой Италии (0+).

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