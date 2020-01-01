Григорий Серёдкин Россия в УДС «Молот» разгромила сборную Эстонии Команда Сергея Базаревича заняла второе место квалификации Евробаскета-2022 Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: FIBA

Сборная России по баскетболу 21 февраля разгромила национальную сборную Эстонии. Матч состоялся в пермском УДС «Молот» и завершился со счётом 75:52 в пользу россиян.

Первая четверть выдалась почти равной. На меткие трёхочковые броски россиян эстонцы отвечали грамотными позиционными атаками — 17:15. Какое-то время второй четверти сборная России даже уступала, однако наши баскетболисты исправили положение и ушли на большой перерыв при счёте 33:27.

Третью четверть россияне провели уже гораздо мощнее и стали отрываться от эстонцев на 11 очков по её итогу. А в финальной четверти спокойно довели дело до победы.

Таким образом, Россия занимает в группе второе место, так как дважды проиграла занимающей первое место Италии. Эстонии предстоит сразиться за последнюю путёвку на Чемпионат Европы в квартете «B» со сборной Северной Македонии, которая ранее победила сборную Италии — 87:78 и теперь имеет равные с эстонцами шансы: на турнир попадёт лишь одна сборная из двух.

Сергей Базаревич, главный тренер сборной России по баскетболу:

— Рады победе, победили на хорошем стиле. Рад за новичков, кто впервые вышел в форме сборной. Это аванс для них, теперь ждём, что они будут прибавлять. Первая половина не очень хорошо прошла, всё-таки четыре новых игрока. Помогла интенсивность в защите. В итоге стали попадать и добились большой разницы. Впечатлён игрой Артёма Комолова.

Отметим, путёвку на Евробаскет сборная России завоевала ещё в минувшую пятницу, 19 февраля, когда обыграла в «Молоте» сборную Северной Македонии (94:77). Но, несмотря на это, команда Сергея Базаревича, пусть и без ключевых игроков, обыграла более мотивированных эстонцев. Если бы Эстония победила Россию, она бы также квалифицировалась на Евробаскет, оставив последний матч с Северной Македонией как простую формальность.

Кроме того, в составе россиян отсутствовали лучшие игроки матча с македонцами — это центровой Джоэл Боломбой и форвард Семён Антонов. Они по договору со сборной России отправились в свой клуб — московский ЦСКА, так как национальная команда квалифицировалась на Евробаскет ещё по итогу прошлого матча.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин, набравший 14 очков. 13 очков у капитана команды — Андрея Воронцевича. 12 очков набрал атакующий защитник красноярского «Енисея» Михаил Кулагин.

Андрей Воронцевич, капитан сборной России по баскетболу:

— Много потерь понесли, но показали характер. Эстонцы здорово стартовали и с первых минут жёстко играли в защите, заставляли нас терять мяч. Но благодаря нашему желанию во второй половине мы показали хороший баскетбол, здорово двигали мяч, находили открытые броски, играли энергично.

В игре принял участие центровой пермского БК «Парма» Владимир Ивлев. На его счету восемь очков, 10 подборов, три передачи и четыре перехвата при показателе эффективности в 21 балл.

Защитник «Пармы» в расположении сборной России Максим Григорьев вышел на предматчевую разминку, однако позже оказался вне заявки на игру и не сыграл ни минуты.

Чемпионат Европы по баскетболу-2022 стартует 1 сентября 2022 года и завершится 18 сентября. Турнир пройдёт в четырёх странах — Германии, Италии, Чехии и Грузии.

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