Елена Синица Краевой бюджет на 2021–2023 годы принят в первом чтении Доходы в этом году сократятся на 2,4 млрд руб., а расходы вырастут на 3,6 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В рамках пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края 18 февраля депутаты одобрили проект закона о бюджете Пермского края на 2021 год и плановые 2022–2023 годы.

Вносимые корректировки предполагают сокращение доходов в этом году. Так, в 2021 году доходы снизятся на 2,4 млрд руб. (до 151,2 млрд руб.), но в 2022 году они увеличатся на 321 млн руб., и на 3,2 млрд руб. — в 2023 году.

Расходы, напротив, в 2021 году вырастут на 3,6 млрд руб. С учётом изменений, дефицит бюджета вырастет на 33% и составит 24,2 млрд руб.

Одно из самых важных изменений в расходной части — решение о том, что строительство инфекционной больницы будет произведено за счёт бюджета. Согласно изменениям, на строительство инфекционной больницы в 2021 году объёмы финансирования увеличат на 180,6 млн руб., в 2022 году — на 1 млрд руб. Это будет сделано за счёт переноса 682 млн руб., запланированных на 2023 год, и 467,8 млн руб., предусмотренных на 2024 год.

Кроме этого, увеличится доля регионального бюджета в в проекте по строительству художественной галереи. В 2021 году финансирование увеличат на 226,4 млн руб., в 2022 году — на 1,6 млрд руб., в 2023 году — на 2 млрд руб.

Расходы на строительство новой сцены театра оперы и балета, напротив, предлагается сократить — за счёт привлечения средств федерального бюджета. В 2021 году их уменьшат на 37,1 млн руб., в 2022-м — на 500 млн руб., в 2023-м — на 646,9 млн руб.

Кроме того, на 2025 год сдвигается строительство концертно-спортивного комплекса в районе ДКЖ. Расходы, предусмотренные на эти цели в 2021 и 2022 годах (73,2 и 287 млн руб. соответственно), переносятся на 2024 год. А запланированные 500 млн руб. в 2023 году — на 2025 год.

«Несмотря на сложные экономические последствия пандемии, Пермский край не отказывается от больших инвестиционных проектов. Сегодня региональным властям необходимо обеспечить их долгосрочное финансирование. Правительство выступило с инициативой эмиссии ценных бумаг. Этот финансовый инструмент позволит получить дополнительные средства со сроком выплаты в пять лет. На мой взгляд, это эффективный инструмент в плане долгосрочной финансовой отдачи и хорошая альтернатива коммерческим займам, по которым регион должен возвращать средства намного раньше», — отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих.

Напомним, ранее председатель Контрольно-счётной палаты Геннадий Тушнолобов указал на ряд процедурных несостыковок в документе. В итоге бюджет Пермского края был принят в первом чтении. Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано в марте.

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