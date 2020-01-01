Елена Синица Первая очередь инфекционной больницы в Перми будет построена в 2021 году Вторая — в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Инфекционная больница в Казани. Фото: пресс-службы главы Республики Татарстан

В рамках прямого эфира в студии телеканала «Вести-Пермь» 10 февраля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в уже этом году будет построена первая очередь инфекционной больницы в Перми.

«Мы годами говорили про инфекционную больницу, проезжая мимо этих руин [в центре города на ул. Революции]. На сегодняшний момент мы приняли концептуальное решение, что за основу возьмём проект, реализованный в Татарстане. Но не полностью. У нас будет две очереди. Первую очередь стоит задача в этому году построить. Во второй очереди будут вспомогательные помещения — сделать в следующем году», — пояснил Дмитрий Махонин.

Кроме этого, по словам губернатора, переезд больницы из центра города в новое здание также планируется в этом году, после реализации первой очереди.

Напомним, ранее стало известно, что правительством Пермского края принято решение о строительстве инфекционной больницы за счёт бюджетных средств в Индустриальном районе, на участке на ул. Космонавта Леонова, 84.

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