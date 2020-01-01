Елена Синица Пермская инфекционная больница будет построена за счёт краевого бюджета За основу возьмут реализованный проект в Казани Поделиться Поделиться Твитнуть

Инфекционная больница в Казани. Фото: пресс-службы главы Республики Татарстан

Правительство Пермского края предлагает увеличить расходы в 2021 и 2022 году на строительство Пермской инфекционной больницы №1 за счёт переноса средств с 2023 и 2024 годов на более ранние сроки.

Соответствующие изменения содержатся в проекте «О бюджете Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Проект внесён в краевой парламент губернатором Пермского края.

Согласно изменениям, на строительство инфекционной больницы в 2021 году объёмы финансирования увеличат на 180,6 млн руб., в 2022 году — на 1 млрд руб.

Это будет сделано за счёт уменьшения объёмов финансирования в 2023 году на 682 млн руб., в 2024 — на 467,8 млн руб., а также с учётом переноса неиспользованных в 2020 году 30 млн руб.

Кроме этого, краевое министерство строительства сообщило, что правительством Пермского края принято решение о строительстве инфекционной больницы за счет бюджетных средств. Для сокращения сроков строительства будет использован «проект повторного применения».

Региональный минстрой провёл анализ проектов объектов здравоохранения, которые были реализованы на территории РФ, для повторного применения.

«Достигнута договорённость безвозмездно использовать проект республиканской клинической инфекционной больницы, построенной в Казани», — пояснили в минстрое.

Приступить к проектным работам планируется во втором квартале 2021 года. Место расположения не изменилось: в приоритете — пустующий участок на ул. Космонавта Леонова, 84 (недалеко от Центра профилактики СПИД).

Изменения в бюджет планируется рассмотреть на пленарном заседании краевого парламента 18 февраля.

Отметим, что, по данным «Татар-информ», строительство инфекционной больницы в Казани началось в апреле 2020 года, к августу подрядчик получил заключение Госстройнадзора о соответствии здания требованиям технической документации. Клиника — четырёхэтажный корпус площадью 15 тыс. кв. м, рассчитанный на 232 койки. Стоимость новой инфекционной больницы, по данным издания, превысила 1,765 млрд руб. Подрядчиком строительства стало ООО «Ак Таш».

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