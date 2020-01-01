Елена Лодыгина журналист Власти Прикамья определились с участком для строительства инфекционной больницы Проектные работы по участку на ул. Космонавта Леонова, 84 начнутся во втором квартале 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Общий вид территории инфекционной больницы

Пресс-служба губернатора Пермского края

Окончательно определён участок под строительство Пермской клинической инфекционной больницы — пустая территория на ул. Космонавта Леонова, 84 (недалеко от Центра профилактики СПИД). Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минстрое. Клиника будет строиться по одному из проектов, ранее уже реализованных на территории страны. Проектные работы начнутся во втором квартале 2021 года.

Напомним, ранее краевые власти заявляли, что под строительство инфекционной больницы рассматриваются несколько участков. В частности, бывшая территория Минобороны в лесистой местности на ул. Калинина в Кировском районе. Даже был объявлен конкурс на проектирование медкомплекса.

В июле 2019 года региональный минстрой совместно с минздравом утвердили план застройки территории. На территории медучреждения планировалось возвести 18 корпусов, из них восемь медицинских и десять инженерно-технических сооружений. Самыми большими по площади должны были стать пяти- и трёхэтажные стационары, четырёхэтажный корпус поликлиники и лечебно-диагностический комплекс.

Строительные работы оценивались примерно в 4 млрд руб.

Но в мае 2020 года Управление капитального строительства Пермского края расторгло контракт с компанией «Транзумед» на проектирование. Причина — нарушение сроков исполнения контракта со стороны подрядчика.

После этого в качестве возможного стал фигурировать вариант с участком на Леонова. Работы оценивались в диапазоне от 5,5—7 млрд руб.

В ноябре прошлого года губернатор Дмитрий Махонин подписал соглашение с ГК «МедИнвестГрупп» о сотрудничестве, в рамках которого компания также планировала участвовать в строительстве больницы на условиях государственно-частного партнёрства.

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