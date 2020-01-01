Елена Синица Профильный комитет Заксобрания одобрил поправки в бюджет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края поддержали в первом чтении изменения в основной финансовый документ.

Вносимые корректировки предполагают сокращение доходов в этом году. Так, в 2021 году доходы снизятся на 2,4 млрд руб. (до 151,2 млрд руб.), зато в 2022 году они увеличатся на 321 млн руб., и на 3,2 млрд руб. — в 2023 году. Расходы, напротив, в 2021 году вырастут на 3,6 млрд руб. С учётом изменений, дефицит бюджета вырастет на 33% и составит 24,2 млрд руб.

Председатель Контрольно-счётной палаты Геннадий Тушнолобов указал на ряд процедурных несостыковок в документе. В частности, это касается выделения дополнительных 12,3 млн руб. на расселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания из-за техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в Березниках, порядка предоставления средств на переселение в случае расторжения договоров долевого строительства.

Помимо этого, замечания касались строительства районного культурно-досугового центра в Добрянке, которое велось на условиях софинансирования с местным бюджетом. Сейчас проект предусматривает выделение иных межбюджетных трансфертов, что не соответствует закону о бюджетном процессе.

Также Геннадий Тушнолобов указал на непрозрачность расходов на покупку контейнеров для сбора ТКО (в законопроекте предлагается выделить 34 млн руб. на приобретение 4,5 тыс. контейнеров).

«Хотелось бы провести хороший расчёт потребности этих контейнеров. Сколько покупали, сколько на складе, сколько их пропало. Хотелось бы, чтобы эффективность этих вложений была более высокой, чтобы не просто вносить и вносить каждый год средства», — отметил председатель КСП Пермского края.

Глава КСП отметил, что в случае с капремонтом библиотеки им. Горького и драмтеатра общая стоимость работ превысит сметную. «Предыдущий бюджет был утверждён в ноябре. Всего было 65 объектов, по 61 сейчас вносятся изменения. За два месяца что-то всё перевернулось», — подчеркнул Тушнолобов, комментируя поправки по инфраструктурным проектам.

Председатель комитета по бюджету Елена Зырянова заявила, что ориентированным на результат можно считать бюджет лишь формально:

«На сегодняшний день мы, к сожалению, должны констатировать, что у нас слабая корреляция между финансовым ресурсом и теми показателями конечных результатов, к которым мы стремимся».

Члены комитета рекомендовали Законодательному собранию принять поправки в бюджет в первом чтении.

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