Концертно-спортивный комплекс в будущем районе «Пермь-сити» будет построен не ранее 2025 года Власти надеются получить на реализацию проекта и федеральные средства Поделиться Поделиться Твитнуть

Внешний вид проектируемого комплекса

пресс-служба правительства Пермского края

Власти Прикамья предлагают перенести часть расходов на строительство концертно-спортивного комплекса на 2025 год. Это означает, что объект не будет возведён до указанного времени. Соответствующие изменения содержатся в проекте «О бюджете Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Проект внесён в краевой парламент губернатором Пермского края.

В частности, проектом предлагается перенести ранее одобренные траты на 2021 и 2022 годы (73,2 и 287 млн руб. соответственно) на 2024 год. А планируемые траты в 500 млн руб. в 2023 году перенести на 2025 год.

В пояснительной записке указано, что перенос необходим «в связи с планируемым получением положительного заключения государственной экспертизы в декабре 2021 года и планируемой оплаты за выполнение работы в I квартале 2022 года».

Напомним, стоимость всей арены вместимостью в 10,5 тыс. мест оценивается в 6,7 млрд руб.

В августе прошлого года ООО «Гипрогор Проект» выиграло конкурс на проектирование. Они должны передать проект 17 января 2022 года.

При этом краевые власти намерены направить заявку в федеральную адресную инвестиционную программу, чтобы получить на строительство федеральные средства.

По информации «Нового компаньона», ранее власти рассчитывали на большой вклад федерального финансирования в реализацию проекта, но из-за экономической ситуации на фоне пандемии предпочтение пока отдаётся финансированию тех объектов в регионах, на которых уже определено проведение международных соревнований в ближайшие годы.

Первоначально арену планировалось возвести в 2023 году, затем сроки были сдвинуты на 2024 год. Она должна появиться в районе ДКЖ, на территории будущего делового района «Пермь-сити». По проекту, площадь арены составит 30 тыс. кв. м, высота — пять этажей.

За основу взят аналогичный проект в Новосибирске.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.