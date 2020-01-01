Елена Синица Краевые власти предлагают сократить расходы регионального бюджета на строительство новой сцены театра оперы и балета Поделиться Поделиться Твитнуть

Эскиз нового здания театра оперы и балета из презентации бюро wHY

Администрация Перми

Власти Прикамья предлагают сократить расходы на строительство оперного театра. Соответствующие изменения содержатся в проекте «О бюджете Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Проект внесён в краевой парламент губернатором Пермского края.

Согласно документации проекта, в 2021 году расходы предлагается сократить на 37,1 млн руб., в 2022-м — на 500 млн руб., в 2023-м — на 646,9 млн. руб. Отмечается, что «сокращённые» средства планируется привлечь из федерального бюджета.

Напомним, стоимость строительства театра оперы и балета оценивается в 10,4 млрд руб. Общая площадь нового здания — 49 тыс. кв. м, количество мест в основном зале — 1350, в репетиционном — 400. Генподрядчик — Werner Sobek, техническим оснащением будет заниматься фирма Arup, архитектурой — wHY.

Инженерно-изыскательские работы провело ООО «Строй-эксперт», получено положительное заключение Госэкспертизы.

В 2021 году планируется закончить подготовку проектной документации, а также заключить с подрядчиком трёхсторонний благотворительный договор о передаче региону готового проекта с положительным заключением Госэкспертизы (включая исключительные права). Строительные работы должны начаться уже осенью этого года, а завершиться в 2024 году.

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