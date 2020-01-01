Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» уже точно завершит сезон на предпоследнем месте Пермяки проиграли предпоследний матч «регулярки» челябинскому «Челмету» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

Пермский ХК «Молот-Прикамье» уступил челябинскому ХК «Челмет» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Игра состоялась в нефтекамском «Дворце спорта» днём 15 февраля и завершилась в пользу номинальных гостей из Челябинска — 2:4.

Счёт матча под конец первого периода открыли челябинцы. Команда с Южного Урала воспользовалась давней слабостью пермяков и реализовала собственное большинство. Отличился после комбинации Александр Тридчиков.

Во втором периоде форвард «Молота» Александр Ремов счёт сравнял. Но за две минуты до конца второй трети игры пермяки вновь пропустили — гол на счету 19-летнего форварда «Челмета» Александра Кирпичникова.

В самом начале финального периода матча «Челмет» лишь упрочил лидерство. «Молот» вновь остался в меньшинстве, чем воспользовался нападающий южноуральцев Владимир Бобылёв. Однако спустя минуту форвард пермяков Дмитрий Воробьёв разрыв в счёте сократил — 2:3.

Но дальнейших усилий, чтобы переломить ход встречи, пермякам не хватило. Наоборот, под занавес игры «молотобойцы» пропустили ещё одну шайбу — в пустые ворота хозяев, отчаянно пытавшихся отыграться, шайбу отправил Константин Лукин.

Как итог — 2:4 и «Молот-Прикамье» терпит поражение в предпоследнем матче регулярного чемпионата ВХЛ-2020/2021.

После поражения стала известна окончательная позиция в таблице, которую команда Александра Агеева займёт по итогам текущего регулярного чемпионата. Пермяки завершат сезон на предпоследнем — 25-м — месте турнирной таблицы ВХЛ. «Молот» не сможет отыграть трёхочковое отставание от воронежского «Бурана» за одну оставшуюся игру.

Ниже — только абсолютный аутсайдер турнира — ижевская «Ижсталь». У удмуртской команды 24 очка. «Челмет» благодаря добытой победе упрочил позиции в зоне плей-офф и поднялся на девятое место.

Напомним, ранее «Молот-Прикамье» завершил гостевую серию поражением от нефтекамского «Тороса» (5:6) и сыграл последний домашний матч сезона. 11 февраля пермяки разгромили орский «Южный Урал» со счётом 6:1. Но уже через два дня «молотобойцы» снова уступили — на сей раз учалинскому «Горняку» (2:4).

Пермякам осталось провести лишь одну игру перед долгой межсезонной паузой. Регулярный чемпионат ВХЛ, а вместе с ним и целый сезон, закончится для «Молота» 17 февраля в Кургане встречей с местным ХК «Зауралье» (0+). Отметим, именно в Кургане и начинался этот многообещающий сезон, который в итоге оказался для нашей команды провальным. Тогда «Молот» одержал разгромную победу над оппонентами со счётом 4:0.

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