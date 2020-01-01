Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» проиграл учалинскому «Горняку» Пермяки не смогли закрепить успех после позавчерашней разгромной победы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот-Прикамье» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ уступил учалинскому «Горняку». Игра состоялась в полдень 13 февраля в Нефтекамске на льду «Дворца спорта» и завершилась со счётом 2:4 в пользу команды из Башкортостана.

Счёт на пятой минуте встречи открыл защитник учалинцев Александр Севостьянов. Спустя три минуты форвард «Горняка» Герман Грачёв удвоил преимущество. А через полминуты счёт 0:3 в пользу номинальных гостей сделал Егор Баранов. В конце первого периода пермяки немного сократили отставание. Шайба на счету форварда пермского клуба Артёма Прохорова.

Вторая треть игры не принесла пермякам перемен. «Молот» вновь пропустил — отличился молодой нападающий «Горянка» Михаил Шалагин.

Практически всю финальную треть счёт оставался неизменным. Лишь в самом конце игры «Молот» смог забить вторую шайбу усилиями Вячеслава Скобелева. 2:4 на табло и набравший отличную форму в последних матчах «Горняк» оформляет очередной триумф.

Несмотря на поражение, «Молот» всё ещё имеет шансы занять 24 место по итогам регулярного чемпионата. Это возможно если воронежский «Буран» проиграет все три оставшихся матча в основное время, а пермский клуб выиграет свои два. Падение на последнее место турнира пермякам не грозит — отрыв от ижевской «Ижстали» на данный момент составляет уже девять очков.

Напомним, в конце текущей «регулярки» «Молот-Прикамье» показывает неоднозначные результаты. Так, в прошлом туре пермяки в последнем домашнем матче сезона разгромили орский «Южный Урал» (6:1). Но до этого провели гостевую серию, в которой сначала обыграли лидера регулярного чемпионата — «Югру» (1:0), затем уступили тюменскому «Рубину» (1:4). А после победили московскую «Звезду» (3:2), и проиграли подмосковному «Динамо» (3:5). Закончилась серия выездных матчей обидным поражением в овертайме от «Тороса» 8 февраля — 5:6.

Всего «молотобойцам» в текущем сезоне-2020/2021 осталось сыграть два матча. 15 февраля здесь же в Нефтекамске пермяки встретятся с челябинским «Челметом» (0+). А 17 февраля сезон завершится в Кургане встречей с местным ХК «Зауралье» (0+).

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