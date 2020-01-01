Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» разгромил «Южный Урал» в последнем домашнем матче сезона На шесть шайб пермяков гости из Орска ответили лишь одной Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Хоккейный клуб МолотПрикамье hc-molot.ru

Пермский ХК «Молот-Прикамье» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ-2020/2021 разгромил орский «Южный Урал». Игра состоялась 11 февраля в УДС «Молот» и завершилась со счётом 6:1.

Счёт на второй минуте матча с передачи Артёма Прохорова открыл форвард пермяков Иван Зенчиков. А к половине первого периода преимущество «Молота» после комбинации удвоил защитник Дмитрий Молодцов.

Второй период как под копирку начался с быстрого гола того же Ивана Зенчикова. На сей раз он точным броском реализовал большинство своей команды. Почти сразу же четвёртую шайбу «Молота» забросил командированный из «Северстали» 19-летний Максим Неволин. А ближе к концу второй трети игры шайбу своей команды в большинстве забил Дмитрий Воробьёв. Ценная передача на счету того же Максима Неволина — 5:0.

В начале финальной трети хозяева оказались в меньшинстве и орская команда сократила разрыв в счёте — 5:1. Но вскоре опять пропустила. Отличился форвард «Молота» Иван Иванов. «Ассист» — вновь на счету Максима Неволина.

До конца третьего периода счёт не изменился. 6:1 на табло и «Молот-Прикамье» радует своих преданных болельщиков перед долгим межсезонным расставанием.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Команду, болельщиков с победой. Забили много хороших голов, но при этом эмоции захлёстывали, получали в ответ острые контратаки. Благодаря нашему вратарю оставались в игре, могли сами себе усложнить задачу, хотя давалась игра. Нужно было действовать по счёту, дисциплинированно. Играли сегодня дома, пришли зрители и хотелось, видимо, ещё лучше сыграть, красивее, академичнее.

Разгромная домашняя победа позволила пермякам набрать ещё два очка. Теперь «Молот-Прикамье» имеет 32 очка в активе после 47 игр «регулярки». Команда Александра Агеева по-прежнему может покинуть предпоследнее место турнирной таблицы и обойти воронежский «Буран», занимающий 24 место.

Однако и падение на последнюю позицию чемпионата пермякам уже не угрожает. Отрыв от ижевской «Ижстали» благодаря победе увеличился до девяти очков. Такой разрыв ижевцы не смогут преодолеть за три оставшиеся у удмуртской команды игры.

«Южный Урал» в результате поражения опустился на 22 место.

Напомним, 8 февраля «Молот-Прикамье» в овертайме результативной встречи уступил нефтекамскому «Торосу». Пермская команда праздновала взятие ворот соперника пять раз, но всё равно проиграла -5:6. До этого «молотобойцы» провели неоднозначную выездную серию. 27 января обыграли абсолютного лидера ВХЛ-2020/2021 — ханты-мансийскую «Югру» (1:0). Однако затем уступили другому лидеру регулярного чемпионата — тюменскому «Рубину» (1:4). Далее последовала победа над московской «Звездой» — 3:2. Но два дня спустя пермяки опять проиграли — 3:5 от подмосковного «Динамо».

«Молоту» в рамках текущей «регулярки» осталось провести всего три матча. Ранее они должны были быть домашними. Однако из-за проведения в Перми завершающего этапа отбора на Евробаскет-2022, матчи которого пройдут в УДС «Молот» с 18 по 22 февраля, «Молот-Прикамье» был вынужден перенести свои игры на другие арены.

13 февраля наша команда сыграет на нейтральном льду в Нефтекамске с учалинским «Горняком» (0+). 15 февраля — с челябинским «Челметом» в том же городе (0+). А завершится регулярный чемпионат в Кургане. 17 февраля пермская команда сыграет с местным ХК «Зауралье» (0+), после чего сезон в ВХЛ для «Молота» официально завершится. Математических шансов на попадание в плей-офф ВХЛ пермяки лишились ещё за девять игр до финиша регулярного чемпионата.

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