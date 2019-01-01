Григорий Серёдкин Состав пермской «Звезды» пополнил лидер «Амкара» Поделиться Поделиться Твитнуть

Григорий Серёдкин

Пермский ФК «Звезда» сообщил о пополнении состава — новым игроком клуба стал нападающий Кирилл Кочетов, который ранее являлся капитаном и одним из лидеров «Амкара». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

В текущем сезоне за «Амкар» форвард поучаствовал в восьми матчах первенства третьего дивизиона и межрегионального Кубка России, в которых отдал две голевые передачи. Забитыми мячами не отметился.

В обратном направлении последовал полузащитник Рустам Вазитдинов. С 2018 года крайний атакующий полузащитник провёл за «Звезду» 27 официальных матчей, в которых забил два гола. Ранее он выступал за «молодёжку» «Амкара». Отметим, в последней игре «Звезды» с екатеринбургским «Уралом-2» Вазитдинов не забил гол с пенальти на последних минутах матча. Этот гол мог принести команде Рустема Хузина победу, однако матч закончился боевой ничьей — 2:2.

Ранее «Звезда» подписала контракты с нападающим Александром Субботиным, защитниками Александром Лихачёвым, Иваном Князевым, Данилом Смирновым, полузащитниками Артуром Рябокобыленко, Никитой Чунихиным, Владиславом Лабзиным, Тимуром Абдрашитовым.

Напомним, очередной матч «Звезды» в ПФЛ должен был состояться в воскресенье, 27 сентября. Однако в команде у нескольких человек был обнаружен COVID-19 и поэтому игру было решено не проводить. Судьба кубкового матча с «Оренбургом» (30 сентября) решится на следующей неделе. Также под вопросом матч в ПФЛ с лидером группы «4» «КАМАЗом», который запланирован на 3 октября.

Кирилл Кочетов родился в Перми 14 марта 2002 года. Играет на позиции центрального нападающего. В 2019 году футболист выступал за старшую команду краевой Академии футбола в Первенстве КФК. В том же году в составе сборной «Урала и Западной Сибири» (игроки 2002 года рождения) стал победителем Первенства России среди команд межрегиональных объединений и получил звание «Кандидата в мастера спорта». В марте 2020 года футболист был приглашён на просмотр в «Звезду» и отправился с командой на учебно-тренировочный сбор в Турцию, где сыграл в двух контрольных матчах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.