Михаил Суслов Заксобрание отклонило законопроект об отмене штрафов за киоски Инициативу не поддержала фракция «Единой России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Краевые парламентарии отклонили законопроет об отмене штрафов за размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на пленарном заседании Законодательного собрания 24 сентября, несмотря на то что его поддержал комитет по госполитике и местному самоуправлению.

Законопроект предлагал исключить из краевого закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» статью 6.15 «Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений». Его разработчиком стал депутат Заксобрания от ЛДПР Александр Григоренко.

Юрий Бориcовец, руководитель фракции «Единой России»:

- Правительство готовит пакет по регулированию отношений с нестационарными объектами. Мы считаем, что статья 6.15 большая и отменять её полностью не нужно. Есть пункт запрещающий установку НТО на детских площадках. Эта норма судом не отменена и совершенно правильная. Ну и, наконец, вё это похоже на предвыборный пиар, которым «Единая Россия» никогда не занималась. Считаем такое поведение неспортивным. Тем более, что спорная норма не работает и рассматриваемый законопроект ничего для предпринимателей не решает.

Первый зампредседателя правительства Ольга Антипина добавила, что правительственный пакет предложений по НТО будет готов к октябрьскому пленарному заседанию Заксобрания.

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