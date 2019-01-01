Мария Сыропятова Законопроект об отмене штрафов за киоски рассмотрят в Заксобрании сразу в двух чтениях Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 23 сентября, комитет по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края рекомендовал рассмотрение законопроекта об отмене штрафов за размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на пленарном заседании, которое состоится 24 сентября.

Напомним, законопроект предлагает исключение из краевого закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» статью 6.15 «Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений». Разработчик – депутат Заксобрания Александр Григоренко.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе Заксобрания, законопроект рекомендован к рассмотрению сразу в двух чтениях. Поправки в него могут быть внесены во время самого пленарного заседания.

Напомним, статья 6.15 «Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений» была введена краевыми законодателями в ноябре 2019 года. Это произошло на фоне активной критики предпринимателями городских властей Перми, инициировавших принятие законопроекта. До этого, в конце октября 2019 года предпринимателям удалось отменить прежние штрафы за размещение киосков и павильонов на придомовых территориях.

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